Un uomo di 30 anni di Arezzo è stato condannato a quattro anni e sei mesi di carcere dopo aver morso e staccato un pezzo della lingua alla compagna durante un litigio. L'episodio è avvenuto in seguito a una discussione tra i due. La sentenza è stata emessa dal tribunale locale. La vicenda ha attirato l’attenzione per la gravità dell’aggressione.

Arezzo, 8 apr. - (Adnkronos) - Un 30enne aretino è stato condannato a 4 anni e sei mesi di reclusione per aver staccato con un morso un pezzo della lingua alla compagna, al culmine di una lite. L'episodio risale alla notte tra il 14 e il 15 giugno 2025, in piazza Guido Monaco, nel centro di Arezzo. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, l'uomo, durante un litigio, avrebbe morso la fidanzata 29enne mentre la baciava, provocandole una grave mutilazione. Il frammento di lingua fu recuperato da un'amica presente e trasportato in ospedale insieme alla donna. La vittima, che al momento dell'aggressione era incinta, venne soccorsa dal... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Litiga con la compagna e le stacca un pezzo di lingua, condannato a 4 anni e mezzo

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Staccò la lingua alla compagna incinta, condannato a 4 anni e mezzoArezzo, 7 aprile 2026 – È stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione il trentenne che ha staccato con un morso parte della lingua alla compagna...

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