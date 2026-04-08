Lite per l' affidamento del bimbo la afferra per i polsi e la respinge | condannato per lesioni alla nonna del piccolo

Un uomo è stato condannato dopo aver aggredito la nonna del suo bambino durante un tentativo di portare via il piccolo dalla sua abitazione. La donna si era recata a casa per prendere in custodia il bambino, ma l’uomo l’ha afferrata per i polsi e respinta. L’episodio si è concluso con una denuncia per lesioni a carico dell’uomo, che ha avuto conseguenze giudiziarie.

La nonna del figlio della sua compagna si presenta a casa per portare via il bambino e lui la aggredisce. Un comportamento che è costato un anno di reclusione, con pena sospesa, a un uomo accusato di aver provocato lesioni alla donna.Secondo quanto ricostruito in aula, la vittima sarebbe entrata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Strangola il padre, disposta una periziaOggi l’affidamento dell’incarico. La vittima era stata subito trasferita a Roma per le cure dopo 15 giorni la drammatica notizia ... ciociariaoggi.it

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