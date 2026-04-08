L' Iran | Usa costretti ad accettare le nostre condizioni

Il Supremo Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele devono accettare le condizioni dell’Iran. In un comunicato, si afferma che le forze iraniane sono pronte a rispondere con una reazione su vasta scala a qualsiasi errore dei paesi rivali. La comunicazione suggerisce una postura di minaccia e precauzione nei confronti di eventuali azioni considerate provocatorie.

Il Supremo Consiglio di Sicurezza Nazionale dell’Iran avverte Usa e Israele: "Le nostre dita sono sul grilletto, qualsiasi errore del nemico sarà accolto con una risposta su vasta scala. 10 giorni dopo l'inizio della guerra il 10 marzo, gli Stati Uniti hanno proposto piani di cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Today.it

L’Iran non è ancora pronto ad accettare alcune linee rosse di Trump e minaccia di affondare le navi da guerra statunitensiIl leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei, ha minacciato di affondare le navi da guerra statunitensi, mentre continuano i colloqui sul...

Esplosioni a Teheran, danneggiato ospedale ad Ahvaz. Iran: “Colpiremo centrali elettriche, se saranno attaccate le nostre”Esplosioni sono state avvertite nelle zone centrali, orientali e occidentali della capitale iraniana Teheran e in tutto il Paese, dove sono state...

Attacco all’Iran Perché Stati Uniti e Israele hanno iniziato la guerra

Temi più discussi: In Iran taglia sul pilota Usa abbattuto. E Trump rilancia l'ultimatum (che Teheran respinge); La guerra all’Iran tra escalation militare e trattative in stallo – AGGIORNATO; Abbattuto un F-15 Usa sull’Iran recuperato solo uno dei piloti: Teheran dà la caccia al secondo; Breve storia degli ultimatum di Trump all’Iran.

Guerra Iran-Usa, Trump: «Tregua per due settimane». Teheran pronta a riaprire Hormuz, crolla il petrolioGuerra Iran-Usa, gli aggiornamenti in diretta dell'8 aprile 2026. Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell'ultimatum all'Iran. Trump ha ... leggo.it

Iran, la tv di Stato: Ecco i rottami degli aerei Usa impiegati per recuperare il soldato dispersoForse il mezzo militare in volo dalla base italiana è stato usato per le ricerche dell’F15 abbattuto. Il presidente Usa: «Domani terrò una conferenza stampa ... lastampa.it

L'accordo di cessate il fuoco e il ruolo dei mediatori È stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco della durata di due settimane tra Stati Uniti, Israele e Iran. L'intesa è arrivata a pochissime ore dalla scadenza dell'ultimatum di Donald Trump, dopo il quale, se - facebook.com facebook

Tregua in Medio Oriente, emergono le prime discrepanze: secondo l' #Iran, il cessate il fuoco concordato con Trump include anche il fronte del #Libano, ma il premier israeliano Benjamin #Netanyahu smentisce: "La tregua di due settimane non include il Liban x.com