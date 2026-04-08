L'Iran ha dichiarato di aver interrotto i negoziati con gli Stati Uniti, affermando che i canali di comunicazione sono stati chiusi e che gli americani cercano solo la resa del paese. La decisione arriva in concomitanza con la scadenza di un ultimatum, che ha portato Teheran a mettere in atto misure di difesa, come l'uso di scudi umani davanti alle centrali energetiche. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione crescente tra le due nazioni.

«Gli americani vogliono solo la nostra resa. I canali di comunicazione sono chiusi». Così ieri Teheran ha annunciato la fine del negoziato e l'attesa dell'ultimatum di Donald Trump scaduto alle due della scorsa notte. Sotto sotto però - come spiegava anche il vicepresidente americano JD Vance coinvolto direttamente nella trattativa - qualcosa ha continuato a muoversi. In fondo il tempo è l'arma migliore a disposizione degli iraniani. Guadagnare anche un solo giorno significa allungare la guerra e avvicinare quelle elezioni di «midterm» che minacciano di affondare la presidenza Trump. L'altra faccia della «strategia del tempo» costringe i vertici della Repubblica Islamica a rispondere colpo per colpo alle minacce Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Iran ha in ostaggio il gas e il petrolio. E mette scudi umani davanti alle centrali

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La guerra con l’Iran mette a rischio oleodotti, terminali e raffinerie chiave che riforniscono il mondo di petrolio e gasLa guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti sta mettendo sotto pressione alcune delle infrastrutture petrolifere e del gas più importanti al mondo.

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Gli Stati Uniti in Iran hanno raggiunto "tutto ciò che volevamo ottenere sul piano militare" e si è trattato di "una vittoria totale da quel punto di vista e da ogni altro punto di vista". Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con l'emittente britannica - facebook.com facebook

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