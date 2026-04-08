Il sistema energetico mondiale si affida principalmente a sette stretti marittimi, tra cui quello di Hormuz. Questi passaggi rappresentano punti chiave per il trasporto di oltre la metà della produzione globale di petrolio e altri combustibili, che si spostano principalmente via mare. La loro importanza si traduce in un elemento strategico per il commercio internazionale di risorse energetiche. La possibilità di aggirarli è oggetto di discussione tra operatori e governi.

Undici anni fa, nel 2015, la fornitura mondiale di petrolio e di altri combustibili è stata di 96,7 milioni di barili al giorno: il 61% di questo numero, che equivale quasi a 60 milioni di barili, è transitato via mare su navi e secondo i dati Unctad (Conferenza delle Nazioni unite per il commercio e lo sviluppo), la quota delle petroliere sul tonnellaggio mondiale è scesa dal 50% del 1980 al 28% del 2016. Ciò nondimeno, la dipendenza energetica dai passaggi marittimi rimane assoluta. Sbaglia chi pensa che il destino dei popoli si scelga solo nei gabinetti di potere o nelle cancellerie degli Stati. Neanche i campi di battaglia vantano il primato di poter pesare in modo così decisivo sulla bilancia della geopolitica quanto l’importanza che assumono i mari. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’intero sistema energetico mondiale dipende unicamente da sette stretti marittimi

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