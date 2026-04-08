Dopo due giorni di fiamme che hanno bruciato più di 60 ettari di foresta tra Biagioni e Pracchia, si è aperta la fase di bonifica nell’area interessata dall’incendio. La zona, colpita da un maxi-rogo, ha visto l’intervento delle squadre di emergenza per cercare di prevenire eventuali riprese del fuoco. La situazione rimane sotto controllo mentre si cerca di contenere i danni alla vegetazione.

Dopo due giorni di inferno in Appennino, tra Biagioni e Pracchia, dove un imponente incendio ha distrutto oltre 60 ettari di foresta, nella giornata di ieri è iniziata la delicata fase della bonifica, atta a scongiurare la ripresa dell’incendio. Come hanno fatto sapere i vigili del fuoco nella mattinata di ieri, dopo un lavoro ininterrotto di oltre 48 ore con quattordici mezzi, da Monzuno, Vergato, Gaggio Montano e Castiglione, oltre che da Bologna, e tre Canadair: "Proseguono le operazioni nell’area colpita dal vasto incendio. Durante le ore notturne tra lunedì e martedì, il fronte del fuoco è stato costantemente monitorato tramite l’utilizzo di droni equipaggiati con termocamere, permettendo alle squadre di terra di individuare con precisione i punti caldi residui". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’innesco del maxi-rogo vicino a una casa

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