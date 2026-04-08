Lindsey Vonn a soli due mesi dal terribile incidente pensa al rientro | Non ho mai detto addio

A due mesi dall’incidente avvenuto alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Lindsey Vonn ha dichiarato di considerare un possibile ritorno alle competizioni, nonostante le gravi ferite che hanno rischiato di portarla all’amputazione della gamba. La campionessa statunitense ha affermato di non aver mai parlato di addio e di essere ancora determinata a riprendere l’attività agonistica. La sua condizione e le sue intenzioni sono al centro di un’attenta analisi medica e sportiva.

Lindsey Vonn ha parlato della possibilità di riprendere la sua carriera dopo il grave infortunio subito alle Olimpiadi di Milano-Cortina dove ha rischiato l'amputazione della gamba. Dopo essersi sottoposta a diversi interventi chirurgici, la sciatrice americana, a 41 anni ha intrapreso un intenso programma di riabilitazione: "Sarebbe divertente fare un'altra discesa.". 🔗 Leggi su Fanpage.it Lindsey Vonn si allena in palestra a meno di un mese dal terribile incidente: “Momenti duri ma sono grata”Lindsey Vonn torna ad allenarsi in palestra a meno di un mese dalla terribile caduta alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e dopo gli... “Lindsey Vonn impiegherà mesi solo per tornare a camminare”: l’esperto spiega cosa le succederàDopo il grave incidente alle Olimpiadi Invernali e le tre operazioni subite dalla campionessa, il professor Loris Perticarini spiega a Fanpage. Lindsey Vonn riprende gli allenamenti in palestra un mese dopo la terribile caduta alle Olimpiadi. Temi più discussi: Sinner e l'applauso di una tifosa speciale, Lindsey Vonn: Congratulazioni Jannik; Lindsey Vonn, i primi passi in stampelle dopo l'infortunio; Sci alpino, Aksel Lund Svindal pessimista su Vonn: È finita. Le servono medici e fisioterapisti, non un allenatore; Lindsey Vonn torna a camminare dopo l’infortunio: Troverò sempre un modo per rialzarmi. Il video toccante. Lindsey Vonn a soli due mesi dal terribile incidente pensa al rientro: Non ho mai detto addioLindsey Vonn ha parlato della possibilità di riprendere la sua carriera dopo il grave infortunio subito alle Olimpiadi di Milano-Cortina dove ha rischiato ... fanpage.it Lindsey Vonn torna a camminare dopo l’infortunio: Troverò sempre un modo per rialzarmi. Il video toccanteNon smette di stupire Lindsey Vonn che, attraverso i suoi canali social continua ad aggiornare i fan sulle sue condizioni dopo il grave infortunio per la caduta alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cort ... tg.la7.it Si scrive “Lindsey Vonn” e si legge “forza della natura”: la sciatrice statunitense torna in piedi e muove i primi passi con le stampelle dopo il terribile infortunio di Milano Cortina. E scrive: “Tornando dal ritorno del ritorno…” Forza Lindsey! - facebook.com facebook “Ho resistito solo 13 secondi. Ma sono stati 13 secondi davvero belli” #LindseyVonn #OlimpiadiMilanoCortina x.com