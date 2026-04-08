L’incontro iconico tra cinema e moda sulla nuova cover di Vogue

Sulla copertina di Vogue si vede per la prima volta insieme Meryl Streep e Anna Wintour. L’immagine celebra l’unione tra il mondo del cinema e quello della moda, mettendo in evidenza due figure di grande rilievo nei rispettivi ambiti. La fotografia cattura un momento inedito e rappresenta un evento che ha suscitato molta attenzione tra appassionati e addetti ai lavori.

Meryl Streep e Anna Wintour insieme sulla cover di Vogue, per la prima volta. Uno scatto, che apre uno di quei momenti in cui il confine tra realtà e immaginazione si assottiglia fino a scomparire, lasciando spazio a un’immagine che è già destinata a diventare icona. Due figure che hanno segnato in modo indelebile il linguaggio della moda e del cinema si ritrovano fianco a fianco, come se il tempo avesse deciso di restituire alla storia un dialogo rimasto sospeso per anni. La copertina, firmata da una delle fotografe più influenti del nostro tempo, racconta un incontro costruito con cura, nato da una lunga attesa e da una precisa volontà narrativa, quella di riunire le due anime di Miranda in un unico, magnetico racconto visivo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Iconico incontro su Vogue: Anna Wintour e Meryl Streep in copertina per un dialogo tra cinema e modaNel gioco sottile tra realtà e finzione che da sempre alimenta l’immaginario della moda, Vogue ha orchestrato un’iniziativa destinata a far parlare...

Zendaya indossa il vestito col fiore, un capo iconico nella storia della moda e del cinemaLook total white per Zendaya, che ha sfoggiato un capo iconico che ha fatto la storia della moda, già indossato prima di lei da altre due celebrity.

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