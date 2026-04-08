L' importanza della gestione delle acque reflue in epoca di cambiamento climatico

A Parma si svolge un incontro dedicato alla gestione delle acque reflue, un tema legato alle recenti novità normative e alle applicazioni pratiche nel settore ambientale. Durante l’evento, geologi e professionisti del settore analizzano le pratiche di monitoraggio sul territorio e discutono delle sfide legate ai cambiamenti climatici. L’obiettivo è approfondire le pratiche di aggiornamento e le implicazioni delle normative in ambito tecnico-scientifico.

Le applicazioni, gli aggiornamenti e le novità normative su un tema ambientale che coinvolge direttamente il mondo dei geologi chiamati a relazionare nelle loro perizie tecnico-scientifiche dopo attente pratiche di monitoraggio sul territorio: è questo in sostanza l’obiettivo della tappa parmense. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Reggio Calabria, sequestro da 10 milioni per gestione illecita di acque reflueSequestro da dieci milioni di euro a Reggio Calabria nell’ambito dell’operazione “Panta Rei”, con cui i carabinieri hanno rilevato la gestione... Scarico illeciti delle acque reflue nella fogna: sequestrato caseificioI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise insieme agli genti della polizia locale di Teverola, nel corso di servizi mirati al... Temi più discussi: Diabete In Gravidanza: L’importanza Della Gestione Specialistica; 'Lupo e gestione della fauna selvatica: l'importanza dei dati' (2.04.2026); Procurement sanitario, dalla gara al valore: multidisciplinarietà e programmazione per il futuro del SSN; Le alimentazioni alternative guidano le scelte delle aziende. La complessità del Retail e l'importanza di trasformare il dato in decisioneCompendium ha riunito al Teatro San Fedele di Milano oltre 300 top manager per Retail Reloaded: Persone, Dati e Finanza, un evento che ha aperto la strada a riflessioni e interventi per governare la c ... vanityfair.it L’importanza di una gestione più tecnologica del verde pubblicoLa gestione del verde pubblico rappresenta una voce significativa nei bilanci dei comuni italiani. Eppure, secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Land dall’Agenzia nazionale per le ... corriere.it IL VENETO RICONOSCE L'IMPORTANZA DELLA GEOTERMIA - Grazie ad un emendamento presentato dal consigliere Micalizzi, la Regione Veneto ha deciso di sostenere lo sviluppo della rete di teleriscaldamento che a Montegrotto Terme è in dirittura d'arri - facebook.com facebook Laura, studentessa di UniCamillus, evidenzia l'importanza di un contesto accademico internazionale e di una solida rete di supporto tra studenti. Partecipando ai tirocini ha scoperto ambiti specialistici da approfondire con passione, come l’anestesiologia. x.com