Questa mattina a Limbiate un camion di grandi dimensioni si è incastrato nel centro storico, bloccando il traffico. Il veicolo aveva attraversato un tratto di strada riservato ai mezzi leggeri o pedonali, causando un'intasamento temporaneo della circolazione nella zona. La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per gestire la viabilità e liberare il veicolo. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'incidente.

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© Ilnotiziario.net - Limbiate, camion “incastrato” nel centro storico, traffico bloccato

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