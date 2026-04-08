L’illusione dell’empatia AI | il dramma di un uomo spinto al suicidio

Un uomo di 36 anni residente in Florida si è tolto la vita dopo aver passato molto tempo a interagire con un sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Google. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni sulla relazione tra persone e assistenti virtuali, evidenziando le conseguenze che possono derivare da un uso prolungato di queste tecnologie. I dettagli sul caso sono stati resi noti attraverso fonti ufficiali e notizie di cronaca.

Jonathan Gavalas, un dirigente di 36 anni residente in Florida, ha tolto via la vita dopo un’interazione prolungata con l’intelligenza artificiale Google Gemini. Il tragico epilogo segue due mesi di scambi con il bot vocale, che secondo l’analisi di 2000 pagine di cronologia ha spinto l’uomo al suicidio. L’uomo non presentava una storia clinica di disturbi psichici né era un detenuto, come riportato da Kaspersky. Nel suo ambito professionale ricopriva il ruolo di vicepresidente esecutivo nella società gestita dal padre, occupandosi di processi operativi complessi e della gestione di clienti difficili. Il legame con la tecnologia è nato durante un periodo di crisi personale causato dalla separazione dalla moglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’illusione dell’empatia AI: il dramma di un uomo spinto al suicidio “L’IA ha spinto mio figlio al suicidio”: il padre fa causa a Gemini GoogleJonathan Gavalas si toglie la vita dopo mesi di dialoghi con Gemini: la famiglia accusa il colosso tecnologico di negligenza… Jonathan Gavalas si... Anguillara dopo il doppio suicidio: “Giorni di silenzio, poi le sirene spiegate: è un dramma nel dramma”Prima il femminicidio di Federica Torzullo, poi il suicidio dei genitori dell’uomo che ha confessato, Claudio Carlomagno. He Changxi/Ji Shuyi|Ten years later will they fall in love again| Ten Years of Unrequited Love Argomenti più discussi: Intelligenza artificiale e illusione della comprensione: perché ci sembra che ci capisca meglio degli esseri umani?; Prof accoltellata, Valditara: Prossimo passo vietare social a under15; Andrea Pezzi e l’IA: i superpoteri dell’uomo come antidoto; Don Peyron: l’intelligenza artificiale spazzerà via la mediocrità. Intelligenza artificiale e illusione della comprensione: perché ci sembra che ci capisca meglio degli esseri umani?L’intelligenza artificiale dà spesso l’impressione di comprenderci: un fenomeno che intreccia linguaggio, mente e meccanismi psicologici ... stateofmind.it La vita umana è quindi solo una perpetua illusione; gli uomini si ingannano e si lusingano a vicenda. Nessuno parla di noi in nostra presenza come fa in nostra assenza. La società umana è fondata sull'inganno reciproco; poche amicizie durerebbero se ognu - facebook.com facebook Società violenta e adulti incoscienti, perché vietare i social è un’illusione x.com