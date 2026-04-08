In Liguria, il 18 e 19 aprile, le Case della comunità ospiteranno visite mediche gratuite per tutta la regione. L'iniziativa mira a favorire la prevenzione e i servizi sanitari di prossimità, coinvolgendo diverse strutture sul territorio. Questa giornata rappresenta un’occasione per accedere a prestazioni sanitarie senza costi, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini ai servizi medici locali.

Il 18 e 19 aprile le Case della comunità della Liguria offriranno prestazioni mediche gratuite per promuovere la prevenzione e i servizi sanitari di prossimità su tutto il territorio regionale. L’iniziativa trasformerà il prossimo fine settimana in un’occasione per scoprire come funzionano queste strutture, che vedranno l’inserimento di visite a accesso diretto oltre alla consueta disponibilità dei medici di medicina generale. L’obiettivo è abituare i cittadini a utilizzare presidi che diventano centrali nel sistema sanitario regionale. Per preparare l’evento, il 16 aprile partirà una campagna di sensibilizzazione nelle piazze delle diverse province liguri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria, visite gratis il 18 e 19 aprile: sbarca la sanità di prossimità

Un weekend di visite mediche gratis in tutte le Case della Comunità della LiguriaSalute di prossimità in Liguria: il 18 e 19 aprile visite gratuite e open day nelle Case della Comunità.

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