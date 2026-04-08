Libertà di furto in Uk L’Italia segue le orme

Da laverita.info 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Gran Bretagna è vietato bloccare i ladri, e chi lo fa rischia il licenziamento. In Italia, invece, al momento sono i carabinieri a essere puniti se intervengono in modo da bloccare i criminali. La differenza tra i due paesi si nota nelle normative e nelle sanzioni legate a questi interventi, mentre il dibattito sulla gestione dei furti continua a sollevare discussioni pubbliche e politiche.

Cercare di fermare i ladri? Ma perché? È venuto il momento di proclamare la libertà di furto. Senza ipocrisie: licenza di rapinare. Permesso di delinquere. Come succede a Londra. Lo so che anche da noi siamo sulla buona strada, e lo dimostrano i casi Ramy e Marroccella, i borseggiatori impuniti, i rapinati costretti a risarcire i banditi. Ma in Gran Bretagna, come sempre, sono un passo avanti. Non si nascondono dietro a sentenze dei tribunali o inghippi giuridici. Macché: hanno proprio istituzionalizzato la licenza di furto. Tanto che un commesso di un supermercato, tal Walker Smith, che si è permesso di fermare un rapinatore è stato licenziato in tronco. 🔗 Leggi su Laverita.info

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