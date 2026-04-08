In Gran Bretagna è vietato bloccare i ladri, e chi lo fa rischia il licenziamento. In Italia, invece, al momento sono i carabinieri a essere puniti se intervengono in modo da bloccare i criminali. La differenza tra i due paesi si nota nelle normative e nelle sanzioni legate a questi interventi, mentre il dibattito sulla gestione dei furti continua a sollevare discussioni pubbliche e politiche.

Cercare di fermare i ladri? Ma perché? È venuto il momento di proclamare la libertà di furto. Senza ipocrisie: licenza di rapinare. Permesso di delinquere. Come succede a Londra. Lo so che anche da noi siamo sulla buona strada, e lo dimostrano i casi Ramy e Marroccella, i borseggiatori impuniti, i rapinati costretti a risarcire i banditi. Ma in Gran Bretagna, come sempre, sono un passo avanti. Non si nascondono dietro a sentenze dei tribunali o inghippi giuridici. Macché: hanno proprio istituzionalizzato la licenza di furto. Tanto che un commesso di un supermercato, tal Walker Smith, che si è permesso di fermare un rapinatore è stato licenziato in tronco. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Libertà di furto in Uk. L’Italia segue le orme

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Mi ha letteralmente catturato (L’Educazione come pratica della libertà), di Paulo Freire. Sono rimasto intrappolato tra le pagine.È un libro che parla di libertà, non solo di scuola. Paiolo Freire (mai letto prima), dice che educare non significa riempire le persone - facebook.com facebook

I nostri governi contribuiranno a garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. x.com