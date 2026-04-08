Un convoglio delle forze italiane in Libano è stato colpito da spari, secondo quanto riferiscono fonti locali. La presenza delle truppe italiane fa parte della missione Unifil, incaricata di mantenere la pace nella regione. Il ministro degli Esteri italiano ha condannato l’azione, affermando che i soldati italiani non devono essere toccati. La situazione nel Libano si inserisce nel quadro delle tensioni internazionali legate alla recente offensiva israeliana nella zona.

Le questioni internazionali al centro della politica italiana. La massiccia offensiva israeliana in Libano ha sfiorato i militari italiani, provocando la durissima reazione del ministro Tajani. Domani prevista l’informativa del Presidente Meloni. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Libano, spari contro un convoglio italiano di Unifil. Tajani convoca l’ambasciatore israeliano: «I nostri soldati non si toccano»Spari israeliani hanno colpito un convoglio italiano di Unifil in Libano, senza causare feriti, ma costringendo i mezzi a rientrare.

Libano, spari contro convoglio italiano Unifil. Tajani: “Danneggiato nostro veicolo, Israele chiarisca”Allergie al polline per 1 italiano su 3, Patella (Siaaic): “In aumento casi e anche gravità per colpa del cambiamento climatico” Allergie al polline...

Libano, spari contro convoglio italiano Unifil. Tajani: nostri soldati non si toccano

Temi più discussi: Guerra Iran, convoglio di aiuti del Vaticano colpito da spari in Libano; In Libano convoglio di aiuto del Vaticano 'colpito da spari'; Libano, spari contro convoglio italiano Unifil. Tajani: Danneggiato nostro veicolo, Israele chiarisca; Libano, convoglio di aiuti del Vaticano costretto a tornare indietro dopo colpi d’arma da fuoco.

Libano, spari israeliani contro convoglio italiano Unifil. Tajani convoca l’ambasciatore, Crosetto invoca l’Onu«I colpi di avvertimento israeliani hanno danneggiato un nostro veicolo, per fortuna nessun ferito ma la colonna è dovuta rientrare», ha spiegato il ministro degli Esteri. Il mezzo colpito è un Lince. editorialedomani.it

Libano, spari contro il convoglio italiano. Crosetto: «Non ci sono feriti. Ma fino a quando?»Il ministro della Difesa: «Esprimo la mia più ferma e indignata protesta. a colonna ha immediatamente interrotto il movimento e ha fatto rientro in base. Solo lievi danni ai veicoli» ... roma.corriere.it

la Repubblica. . "Appena uscito da quest'aula chiederò al ministero degli Esteri di chiedere informazioni immediate all'ambasciatore di Israele in Italia su ciò che è accaduto. I soldati italiani in Libano non si toccano, le forze armate israeliane non hanno alcuna - facebook.com facebook

La tregua che non c'è. Israele infierisce sul Libano, l’Iran non apre Hormuz x.com