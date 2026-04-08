Libano colpo israeliano a mezzo Unifil | Tajani esige risposte

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri ha annunciato che un incidente grave si è verificato in Libano, coinvolgendo una colonna dell’Unifil in viaggio verso Beirut per attività di rimpatrio. L'episodio è stato segnalato mercoledì 8 aprile 2026 e ha suscitato reazioni ufficiali che chiedono chiarimenti e risposte immediate. Nessuna informazione dettagliata sui danni o sui responsabili è stata ancora resa nota.

Il ministro degli Esteri Tajani ha riferito oggi, mercoledì 8 aprile 2026, di un grave incidente in Libano che ha coinvolto una colonna dell’Unifil diretta a Beirut per operazioni di rimpatrio. Un mezzo italiano è stato colpito da colpi di avvertimento lanciati dalle Idf, costringendo l’intero convoglio a fare marcia indietro. L’episodio è emerso durante il question time alla Camera, dove Tajani ha confermato che l’azione militare israeliana ha causato danni materiali al veicolo. Fortunatamente, non si sono registrate persone ferite tra i militari italiani coinvolti nell’operazione. La risposta diplomatica e la sovranità militare. L’Italia non intende ignorare l’accaduto e cercherà spiegazioni immediate tramite l’ambasciata di Israele nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Libano, colpo israeliano a mezzo Unifil: Tajani esige risposte

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