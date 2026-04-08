Libano colpo israeliano a mezzo Unifil | Tajani esige risposte

Il ministro degli Esteri ha annunciato che un incidente grave si è verificato in Libano, coinvolgendo una colonna dell’Unifil in viaggio verso Beirut per attività di rimpatrio. L'episodio è stato segnalato mercoledì 8 aprile 2026 e ha suscitato reazioni ufficiali che chiedono chiarimenti e risposte immediate. Nessuna informazione dettagliata sui danni o sui responsabili è stata ancora resa nota.

Il ministro degli Esteri Tajani ha riferito oggi, mercoledì 8 aprile 2026, di un grave incidente in Libano che ha coinvolto una colonna dell’Unifil diretta a Beirut per operazioni di rimpatrio. Un mezzo italiano è stato colpito da colpi di avvertimento lanciati dalle Idf, costringendo l’intero convoglio a fare marcia indietro. L’episodio è emerso durante il question time alla Camera, dove Tajani ha confermato che l’azione militare israeliana ha causato danni materiali al veicolo. Fortunatamente, non si sono registrate persone ferite tra i militari italiani coinvolti nell’operazione. La risposta diplomatica e la sovranità militare. L’Italia non intende ignorare l’accaduto e cercherà spiegazioni immediate tramite l’ambasciata di Israele nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Libano, colpo israeliano a mezzo Unifil: Tajani esige risposte Libano, spari contro un convoglio italiano di Unifil. Tajani convoca l’ambasciatore israeliano: «I nostri soldati non si toccano»Spari israeliani hanno colpito un convoglio italiano di Unifil in Libano, senza causare feriti, ma costringendo i mezzi a rientrare. Iran, Idf blocca soldati italiani Unifil. Crosetto: “Intervenga l’Onu”. Tajani convoca ambasciatore israelianoNel giorno della tregua di due settimane annunciata da Donald Trump e dall’Iran, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso del Question Time... Temi più discussi: Onu, riunione Consiglio di sicurezza su morte peacekeeper in Libano; Israele e la guerra in Libano contro Hezbollah e l'Iran; Il modello Gaza si allarga fino al Libano; Le barricate dell'ambasciatore. L'Iran sfida l'ordine del Libano. Libano, Tajani: Israele chiarisca attacco a colonna italiana Unifil. Crosetto: Intervenga OnuUn convoglio logistico del contingente italiano Unifil è stato fatto oggetto di colpi di avvertimento esplosi dalle forze armate israeliane a circa due chilometri dalla base di partenza. Nessun ferito ... rainews.it Beirut sotto attacco, raid israeliani: 300 tra morti e feriti. «Scene apocalittiche». Colpi di avvertimento a mezzo Unifil con italiani a bordoUna massiccia ondata di israeliani ha colpito Beirut nell'arco di pochi minuti, investendo simultaneamente diversi quartieri della capitale libanese, dal centro al lungomare ... ilmessaggero.it Attacchi devastanti, un massacro di civili. Centinaia tra morti e feriti per un’operazione che Israele ha denominato internamente “Oscurità eterna”. A poche ore dall’intesa tra Stati Uniti e Iran, l’esercito di Tel Aviv oscura il cessate il fuoco e colpisce il Libano in u - facebook.com facebook Accoglie con favore la tregua annunciata tra Usa e Iran e auspica il Libano venga incluso nella tregua nella regione il presidente libanese Joseph Aoun. Aoun, rende noto su X la presidenza libanese, ha insistito sul lavoro del Paese dei Cedri, sugli "sforzi affin x.com