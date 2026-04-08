Nelle ultime ore, l’esercito israeliano ha sparato colpi di avvertimento contro un veicolo blindato di tipo Lince, utilizzato da militari italiani in Libano come parte della missione Onu Unifil. L’incidente si è verificato in una zona di confine, senza segnalare vittime o danni gravi. La situazione resta sotto controllo, con le autorità che monitorano gli sviluppi sul campo.

In Libano, l’Idf ha colpito con colpi di avvertimento un veicolo Lince appartenente a militari italiani impegnati nella missione Unifil dell’Onu. L’episodio è avvenuto mentre il mezzo procedeva in una colonna con altri mezzi a guida italiana per effettuare un rifornimento. I danni riportati dal blindato riguardano specificamente il paraurti e i pneumatici. Questo evento mette in luce la vulnerabilità dei mezzi durante gli spostamenti logistici, nonostante l’elevata protezione strutturale del veicolo. La scheda tecnica del blindato prodotto a Bolzano. Il Veicolo Tattico Leggero Multiruolo, meglio noto come Lince, è un prodotto della Iveco Defence Vehicles di Bolzano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano: colpo dell’Idf al blindato Lince, ecco come funziona

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Quello che ha fatto oggi Israele in Libano è un oltraggio all’Umanità. Una strage in piena regola, nel pieno della tregua con l’Iran, in violazione di ogni diritto internazionale e in spregio di ogni vincolo morale, ma nessuna delle due è una novità. In appena diec - facebook.com facebook

La tregua che non c'è. Israele infierisce sul Libano, l’Iran non apre Hormuz x.com