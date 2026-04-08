L’Happy City Index 2026 mostra come le capitali del Nord Europa si posizionino in cima alla classifica delle città più vivibili, mentre le metropoli italiane si trovano più in basso. La ricerca valuta diversi parametri, tra cui qualità della vita, sicurezza e servizi. Oltre ai dati, si riflette su cosa renda una città felice, con un’idea romantica che collega il benessere a uno stato d’animo passeggero.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti L’Happy city index 2026 conferma regine del vivere bene le capitali del Nord Europa. Ma cosa rende una città davvero felice oggi? C’è un’idea molto romantica, quasi poetica, che circonda il concetto di felicità che è quella dello stato d’animo passeggero che provoca un grande benessere. Eppure, per chi si occupa di sociologia e urbanistica, la felicità è una cosa maledettamente seria e, soprattutto, si può misurare. Ed è proprio quello che ha fatto nuovamente l’edizione 2026 dell’Happy City Index, l’indice delle città felici, che ha appena rimappato il benessere mondiale. Ma, diciamocelo subito, per noi italiani i risultati lasciano un po’ di amaro in bocca. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’Happy city index 2026 conferma regine del vivere bene le capitali del Nord Europa, mentre le nostre metropoli scivolano fuori dalle prime posizioni. Ma cosa rende una città davvero felice oggi?

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