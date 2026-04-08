Levanto combatte i rifiuti | nuovi cestini smart contro gli abusi

Il Comune di Levanto ha avviato un intervento per migliorare la raccolta differenziata installando nuovi cestini intelligenti in aree ad alta affluenza pedonale del centro cittadino. Questa iniziativa mira a ridurre gli abusi e favorire una maggiore corretta separazione dei rifiuti. I nuovi contenitori sono dotati di sistemi di monitoraggio e controllo per incentivare comportamenti corretti tra i cittadini.

Il Comune di Levanto ha deciso di potenziare la gestione dei rifiuti urbani attraverso l’installazione di nuovi contenitori per la differenziata nelle zone a maggior traffico pedonale del centro. L’iniziativa mira a semplificare lo smaltimento dei piccoli scarti prodotti durante le passeggiate cittadine. L’amministrazione locale sta sostituendo i vecchi cestini con modelli moderni che permettono di separare carta, plastica e materiale indifferenziato direttamente in strada. Queste nuove strutture sono state progettate per resistere agli agenti atmosferici grazie a una copertura antipioggia e includono un posacenere in acciaio per gestire correttamente i mozziconi di sigaretta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Levanto combatte i rifiuti: nuovi cestini smart contro gli abusi Chieri, arrivano i cestini smart da 7mila euro l’uno in piazza e al parco: “Gestiamo i rifiuti in modo intelligente”Dopo le panchine tecnologiche per consultare il meteo e ricaricare i telefoni, a Chieri arrivano anche i cestini dell’immondizia “smart”. Tutela dell'ambiente e decoro urbano: in città installati 1.500 nuovi cestini per i rifiutiVolge al termine il progetto di rinnovo dei cestini sul territorio comunale di Ferrara, avviato nel corso del 2024, che ha portato alla sostituzione... Levanto: nuovi contenitori per i piccoli rifiuti da passeggioDall'ufficio stampa del Comune di Levanto Il Comune di Levanto potenzia il servizio di raccolta dei piccoli rifiuti nelle strade del centro con ... levantenews.it Ambiente, nuovi contenitori in strada a Levanto per fare la differenziata anche con i piccoli rifiuti da passeggioIl Comune di Levanto potenzia il servizio di raccolta dei piccoli rifiuti nelle strade del centro con l’installazione di contenitori da utilizzare per il ... cittadellaspezia.com