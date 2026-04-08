Legno-Arredo | fatturato a 52,2 miliardi resiste senza i bonus

Nel corso del 2025, il settore Legno-Arredo ha registrato un fatturato di 52,2 miliardi di euro, con un aumento dell’1,4% rispetto all’anno precedente. La crescita si è mantenuta stabile anche senza il sostegno dei bonus, indicando una fase di consolidamento produttivo. La filiera ha continuato a operare con regolarità, senza evidenti ostacoli o variazioni significative.

La filiera Legno-Arredo chiude il 2025 con un fatturato di 52,2 miliardi di euro, segnando un incremento dell’1,4% e confermando una fase di stabilizzazione produttiva. Il dato emerge dai consuntivi del Centro Studi di FederlegnoArredo. Il settore oggi conta oltre 62.000 imprese e impiega più di 292.000 addetti, incidendo per il 2,3% sul Pil nazionale. Il peso della filiera nel sistema manifatturiero italiano è rilevante: rappresenta il 4,3% del fatturato totale, assorbe il 7,6% dei lavoratori e comprende il 14,5% delle aziende del comparto. Il motore interno resiste al calo degli incentivi. Il mercato domestico ha trainato la crescita del 2025, raggiungendo quasi 33 miliardi di euro con un aumento del 2%. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Legno-Arredo: fatturato a 52,2 miliardi, resiste senza i bonus Legno-arredo, fatturato delle finiture oltre 4,3 miliardi con l’export in crescita dell’11%Nel 2025 il fatturato alla produzione del Sistema Finiture per edilizia si attesta a oltre 4,3 miliardi di euro (+0,4% sul 2024). Legno-arredo italiano: +1,3% di fatturato nel 2025, trainato dal mercato interno. Export misto, Germania in ripresa.Filiera Legno-Arredo: Crescita Modesta e Sfide Globali per il Made in Italy La filiera legno-arredo italiana ha concluso il 2025 con un fatturato di... Temi più discussi: Finiture legno-arredo: oltre 4,3 miliardi di fatturato; Produzione Vendite globali di mobili, l’Italia rimane leader; Moda e arredo si interrogano sul futuro del Made in Italy; Food, Fashion e Furniture: i giovani delle eccellenze made in Italy preparano il futuro. FederlegnoArredo, nel 2025 fatturato filiera a 52,2 mld (+1,4%)(Adnkronos) - La filiera Legno-Arredo chiude il 2025 con un fatturato alla produzione che supera i 52,2 miliardi di euro, segnando una crescita dell’1,4% ... vicenzareport.it Finiture legno-arredo: oltre 4,3 miliardi di fatturatoQualità sartoriale ed export +11% rafforzano un settore sempre più protagonista dell’abitare contemporaneo. ferrutensil.com inaugurato a Udine il nuovo spazio “Foresta in Città”, un progetto che rafforza la presenza della filiera foresta-legno nel cuore della città, in Piazza San Cristoforo 14. Realizzato dalla nostra associata Legno Servizi insieme al Cluster Legno Arredo Casa - facebook.com facebook