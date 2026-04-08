Legge elettorale perché l’intesa maggioranza-opposizione è già finita Domani il primo voto in commissione

Domani, 9 aprile, in Commissione Affari costituzionali alla Camera si terrà il primo voto sulla nuova legge elettorale. La seduta sarà dedicata all’estensione della discussione, senza ancora affrontare nel dettaglio il contenuto della riforma. La decisione riguarda i limiti entro cui si svilupperà il dibattito, segnando un passo importante nel percorso legislativo. La collaborazione tra maggioranza e opposizione sembra infatti essere già esaurita.

Il primo vero test politico sulla nuova legge elettorale passa dal perimetro del testo. Domani, 9 aprile, in Commissione Affari costituzionali alla Camera si voterà infatti sull’estensione della discussione: non ancora il merito della riforma, ma i confini entro cui costruirla. Ed è proprio su questo terreno che si consumerà un corpo a corpo tra maggioranza e opposizioni. Sul tavolo, accanto alla proposta base a prima firma Bignami (FdI), la maggioranza – oltre al testo di Riccardo Magi sulla raccolta firme digitale – punta a inserire anche due capitoli politicamente sensibili: il voto degli italiani all’estero e quello dei fuori sede. Un «controsenso» per le opposizioni che avevano già avanzato come richiesta preliminare di tenerli fuori dalla discussione. 🔗 Leggi su Open.online

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