Legamenti crociati menischi e cellule staminali | la sfida del Rizzoli contro le patologie invalidanti

L'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna ha ricevuto 1,73 milioni di euro dal Bando Ricerca finalizzata 2024, destinati a quattro progetti di ricerca. Le iniziative si concentrano sul trattamento di patologie ortopediche invalidanti, con particolare attenzione ai legamenti crociati, ai menischi e alle cellule staminali. L’istituto si propone di sviluppare nuove soluzioni per affrontare queste problematiche cliniche.

L’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna consolida la sua leadership scientifica internazionale ottenendo 1,73 milioni di euro dal Bando Ricerca finalizzata 2024, fondi destinati a quattro progetti d'avanguardia per il trattamento di patologie ortopediche invalidanti. La struttura felsinea, nata. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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