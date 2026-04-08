Lecce accoglie il ritorno di un’icona della pizza

Da lecceprima.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 2 aprile, nel cuore di Lecce apre un nuovo locale dedicato alla pizza, portando nel centro storico un’icona della cucina partenopea. L’inaugurazione mira a rafforzare l’offerta gastronomica locale e ad attirare clienti interessati ai sapori autentici di Napoli. La riapertura rappresenta un ritorno per un marchio noto, che si inserisce nel panorama culinario della città.

Dal 2 aprile una nuova apertura riaccende il centro di Lecce, rafforzando l’offerta gastronomica cittadina e il legame con la tradizione partenopea.Si tratta de L’Antica Pizzeria Da Michele, che riapre in città riportando nel cuore urbano uno dei marchi più noti della pizza napoletana con un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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