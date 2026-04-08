Negli ultimi tempi si osserva un aumento della presenza di leader che adottano comportamenti considerati estremi e imprevedibili, mentre gli algoritmi dei social media contribuiscono a diffondere messaggi di odio che spesso si trasformano in consenso. Questa combinazione alimenta una situazione in cui l’attenzione pubblica si concentra su figure che rischiano di distogliere l’attenzione dai problemi concreti, creando un quadro di crescente instabilità politica e sociale.

L’attuale scenario globale vede l’emergere di una nuova forma di instabilità cognitiva, dove la simulazione della follia nei leader, come nel caso di Trump, rischia di accecare i cittadini di fronte a pericoli reali. Questo fenomeno, alimentato dagli algoritmi digitali, trasforma la destabilizzazione in uno strumento di consenso interno. Il passaggio dalla diplomazia tradizionale basata su confini netti a una comunicazione costante e rumorosa ha alterato la percezione del rischio. In questo contesto, le minacce gravi vengono consumate passivamente tra contenuti leggeri, come video di gattini o suggerimenti culinari su TikTok, annullando la distinzione tra un attacco verbale a un regime straniero e una lite tra artisti o commenti aggressivi sotto i post di Salvini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leader “folli” e algoritmi: ecco come l’odio diventa consenso

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