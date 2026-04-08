Le Stagioni della cultura fioriscono a Piacenza | quindici appuntamenti tra aprile e gennaio

A Piacenza si svolgono quindici eventi dedicati alla cultura, distribuiti tra aprile e gennaio del 2027. Il programma comprende appuntamenti di arte, musica e spettacolo, pensati per coinvolgere diverse fasce di pubblico. Le iniziative si svolgono in vari luoghi della città e si inseriscono in un calendario che copre tutto il periodo, offrendo una proposta culturale continuativa e diversificata.

Un 2026 e un inizio 2027 ricco di eventi culturali, tra arte, musica e spettacolo in città. Un calendario che attraversa le stagioni e anima la città con iniziative diffuse e per tutti i pubblici. Ecco il programma.Primavera 2026 - dal 20 marzo al 21 giugno- “Festa di agopuntura urbana: il design. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Le “Stagioni della cultura” fioriscono a Piacenza: quindici progetti finanziatiPresentato l'esito del bando comunale volto a sostenere le iniziative proposte dal tessuto associativo e dalle diverse realtà operative sul... Leggi anche: Le stagioni della vita: un percorso al femminile tra le opere della Ricci Oddi Temi più discussi: Primavera: i libri delle stagioni / di Rotraut Susanne Berner; Euphoria, ecco il trailer della stagione 3 della serie tv; I cinquant'anni degli Amici della musica. Via alla stagione celebrativa al teatro Carmen Melis; Comp(h)ost Stagione teatrale 2025/26 Laboratorio Malaerba. Una danza al ritmo di 4 stagioniIl Sociale si prepara al balletto con le Quattro stagioni di Vivaldi. Un grande evento di danza della compagnia Opus Ballet al teatro Sociale di Rovigo venerdì 10 aprile alle 20.30, nella stagione ... polesine24.it De Chirico, Sironi e Vedova: le stagioni della Biennale di Venezia in mostra a PortogruaroL’interno povero di una casa di pescatori, il nonno che accoglie il nipote, il verismo trasformato in racconto affettuoso. Primi passi (Vien fantolin) di Alessandro Milesi rappresenta una quotidianità ... corrieredelveneto.corriere.it Ci sono stagioni della vita che sembrano fredde, difficili, silenziose… eppure è proprio lì, nel cuore dell’inverno, che può nascere qualcosa di nuovo, forte e invincibile. Come ci ricorda Albert Camus, dentro ognuno di noi vive una luce che nessuna oscurità pu - facebook.com facebook