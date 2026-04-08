Le probabili formazioni di Como-Inter | si scalda Carlos Augusto in avanti ancora la ThuLa

L'Inter si avvicina alla partita contro il Como dopo aver ottenuto una vittoria contro la Roma. In vista dell'incontro, Carlos Augusto si sta allenando con il gruppo e potrebbe essere impiegato come laterale sinistro. In attacco, la formazione dovrebbe confermare la presenza di La ThuLa. La partita rappresenta un ulteriore passo nel cammino della squadra in campionato.

Dopo il successo contro la Roma, l’Inter si prepara a un’altra tappa cruciale del proprio cammino in campionato. I nerazzurri saranno infatti impegnati domenica 12 aprile alle ore 20:45 allo stadio Sinigaglia contro il Como, in una sfida che potrebbe avere un peso importante nella corsa al titolo. Per la squadra di Cristian Chivu si tratta di un passaggio delicato della stagione, anche perché rappresenta l’ultimo confronto contro una delle squadre di vertice del campionato. Ad Appiano Gentile nessuno sottovaluta l’impegno: l’obiettivo è mantenere alta la concentrazione per evitare passi falsi proprio nella fase decisiva del torneo. Il Como arriva alla partita in uno stato di forma eccezionale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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