Un uomo di 79 anni è morto, con i funerali programmati per giovedì 9 aprile a Loreto. Durante la sua vita, ha insegnato come volontario in un seminario e in una struttura dedicata ai bambini a Mozzo. Le sue foto sono state condivise come ultimo ricordo, accompagnando il suo addio. La notizia ha suscitato cordoglio tra chi lo ha conosciuto e apprezzato.

IL LUTTO. Aveva 79 anni, i funerali giovedì 9 aprile a Loreto. Insegnò come volontaria in Seminario e alla Casa degli Angeli a Mozzo. «Ha dedicato la sua vita generosa agli altri». Antonia Tavella ricorda la sorella Adele, scomparsa a 79 anni dopo una lunga malattia che si era riacutizzata proprio nelle scorse settimane. «Due anni fa Adele ha scoperto di avere una brutta forma di leucemia, ma aveva lottato riuscendo praticamente a guarire – racconta Antonia, accompagnata dal marito Sergio –. La ricaduta è stata fatale, tanto che Adele ha scelto di trascorrere gli ultimi giorni all’Hospice di Borgo Palazzo». Di mamma cremonese e papà siciliano, si era laureata in Economia e commercio all’Università di Parma. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Le foto di Tito Terzi, l’ultimo dono della professor Tavella

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Le foto di Tito Terzi, l’ultimo dono della professor TavellaAveva 79 anni, i funerali giovedì 9 aprile a Loreto. Insegnò come volontaria in Seminario e alla Casa degli Angeli a Mozzo. ecodibergamo.it

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