Le false confidenze di Pierre de Marivaux in scena al Teatro Argentina

In un affascinante gioco tra testa e cuore, sul confine tra verità e finzione, Arturo Cirillo debutta in prima nazionale con Le false confidenze di Pierre de Marivaux, un classico settecentesco che indaga il paradosso dei sentimenti attraverso il meccanismo del “teatro nel teatro”, in scena dal. 🔗 Leggi su Romatoday.it

"Le false confidenze", Arturo Cirillo con Elena Sofia Ricci al Teatro ArgentinaArturo Cirillo debutta in prima nazionale con “Le false confidenze” di Pierre de Marivaux, un classico settecentesco che indaga il paradosso dei...

Le false confidenze – intervista al regista Arturo Cirillo

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