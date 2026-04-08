Le false confidenze Arturo Cirillo con Elena Sofia Ricci al Teatro Argentina

Al Teatro Argentina è in scena la prima assoluta di “Le false confidenze”, diretta da Arturo Cirillo, con Elena Sofia Ricci nel cast. Lo spettacolo si basa su un testo di Pierre de Marivaux, autore francese del XVIII secolo, e si concentra sul tema dei sentimenti attraverso un intreccio che utilizza il dispositivo del “teatro nel teatro”. La rappresentazione è la prima in Italia di questa versione, che si ispira a un classico della letteratura teatrale.

Arturo Cirillo debutta in prima nazionale con “Le false confidenze” di Pierre de Marivaux, un classico settecentesco che indaga il paradosso dei sentimenti attraverso il meccanismo del “teatro nel teatro”.Lo spettacolo sarà in scena, dal 14 aprile al 3 maggio, al Teatro Argentina.Prodotto dal. 🔗 Leggi su Romatoday.it Le false confidenze di Pierre de Marivaux in scena al Teatro ArgentinaLo spettacolo, infatti, propone una visione contemporanea di questo capolavoro del Settecento francese, rivelando Marivaux come un acuto osservatore... Leggi anche: Arturo Cirillo in Don Giovanni al Teatro Sala Umberto Le false confidenze – intervista ad Elena Sofia Ricci Si parla di: Le false confidenze di Pierre de Marivaux in scena al Teatro Argentina; Le false confidenze di Pierre de Marivaux in scena al Teatro Argentina.