Le condizioni igieniche lasciano a desiderare e non solo Raffica di sanzioni e licenza sospesa per un locale

Durante le festività pasquali, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli in vari esercizi pubblici e privati della città, coinvolgendo anche i Vigili del Fuoco e la Guardia di Finanza. Sono state riscontrate condizioni igieniche non conformi alle norme e sono state applicate diverse sanzioni. In uno dei locali, è stata sospesa la licenza a causa delle irregolarità riscontrate.

ANCONA – Durante le festività pasquali la polizia, assieme ai Vigili del Fuoco e alla Guardia di Finanza, ha svolto una serie di controlli su diversi esercizi, pubblici e non, di Ancona.In un circolo privato del centro, già in passato oggetto di esposti e segnalazioni da parte dei residenti del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Montespertoli, sospesa la licenza di un locale per sette giorni Episodi di violenza e pregiudicati, licenza del locale sospesa per 10 giorniNella mattinata di mercoledì 21 gennaio, la polizia di Stato di Verona ha eseguito il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione alla...