Le condizioni igieniche lasciano a desiderare e non solo Raffica di sanzioni e licenza sospesa per un locale

Da anconatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività pasquali, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli in vari esercizi pubblici e privati della città, coinvolgendo anche i Vigili del Fuoco e la Guardia di Finanza. Sono state riscontrate condizioni igieniche non conformi alle norme e sono state applicate diverse sanzioni. In uno dei locali, è stata sospesa la licenza a causa delle irregolarità riscontrate.

ANCONA – Durante le festività pasquali la polizia, assieme ai Vigili del Fuoco e alla Guardia di Finanza, ha svolto una serie di controlli su diversi esercizi, pubblici e non, di Ancona.In un circolo privato del centro, già in passato oggetto di esposti e segnalazioni da parte dei residenti del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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