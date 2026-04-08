Le Borse festeggiano la tregua

Le Borse asiatiche hanno chiuso con rialzi significativi, grazie alle notizie di una tregua tra gli Stati Uniti e l’Iran. La decisione di riaprire lo Stretto di Hormuz ha influito positivamente sui mercati, portando a un incremento nelle quotazioni azionarie. La situazione ha attirato l’attenzione degli investitori, che hanno reagito con ottimismo alle recenti evoluzioni diplomatiche tra le due nazioni.

Le Borse asiatiche hanno chiuso in netto rialzo e brindano alla tregua tra Usa e Iran, condizionato alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Una decisione che ha portato all'immediato crollo del prezzo del petrolio e del gas. Un quadro che potrebbe scongiurare l'aumento dell'inflazione ed un. 🔗 Leggi su Today.it

Le Borse, petrolio crolla e mercati corrono: la tregua riaccende l’euforia globaleLe parole di Donald Trump sul cessate il fuoco in Iran e la riapertura dello Stretto di Hormuz innescano una reazione immediata dei mercati globali.

Crolla il prezzo di petrolio e gas, giù lo spread e le Borse brindano. Effetto tregua Iran-Usa sui mercatiRoma, 8 aprile 2026 – Crollano le quotazioni di petrolio e gas, cala lo spread fra Btp e Bund e le Borse mondiali brindano all’accordo per due...

Iran, ultimo atto

Temi più discussi: L'euforia da fine guerra spinge le Borse, Milano +3,2% con il petrolio in picchiata; Le Borse UE festeggiano gli spiragli di pace in Iran. Petrolio sotto i 100 $, spread a 82 punti; Stellantis festeggia in borsa le forti vendite Usa e il ceo Filosa ringrazia i dipendenti: la strategia sta funzionando; Borsa, verso avvio in forte rialzo per l’Europa: +5% i future su Euro Stoxx.

Borsa, Europa festeggia tregua in Iran: Milano vola a +4%Sul fronte delle materie prime il petrolio affonda. Il Wti lascia sul terreno il 14,42% a 96,63 dollari al barile. Il Brent cede il 13% a 95,06 dollari. Intanto il dollaro si indebolisce sulle ... corriere.it

Ribaltone in Borsa dopo l’annuncio di Trump. I mercati festeggiano. Cancellato l’avvio choc. Prezzi di petrolio e gas giù. Spread sotto i 100 punti baseLe dichiarazioni del presidente Usa hanno cambiato in pochi secondi uno scenario che era partito con pesantissime perdite dei mercati. Chiusura in positivo per tutte le borse, solo Londra in negativo ... quotidiano.net

FESTEGGIAMO I 30 MILA FOLLOWERS Con questa carrellata di borse…che non sono solo un oggetto pratico, ma sono borse estremamente leggere che non pesano sulle vostre spalle, così che a fine giornata anche la vostra borsa non sarà un peso ma un - facebook.com facebook