L' avvocato dei genitori del piccolo Domenico | Il Monaldi ha aperto alla possibilità di un risarcimento

L'avvocato dei genitori del bambino ha riferito che l'ospedale Monaldi avrebbe manifestato disponibilità a considerare un risarcimento per la morte del piccolo, avvenuta lo scorso 23 dicembre. Secondo quanto dichiarato, si sarebbe aperta la possibilità di risolvere la questione in via extragiudiziale. La decisione riguarda la richiesta di risarcimento presentata dai genitori, che cercano giustizia per la perdita del loro bambino.

"È emersa la realtà volontà di riconoscere in via stragiudiziale un risarcimento". Secondo quanto dichiarato da Francesco Petruzzi, legale dei genitori del piccolo Domenico Caliendo, il Monaldi avrebbe aperto alla possibilità di risarcirli per la morte del bimbo avvenuta lo scorso 23 dicembre in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

L'avvocato della famiglia del piccolo Domenico: “Mai accusato i medici del Monaldi, Oppido l'ha fatto”"Non siamo noi ma è stato il dottore Guido Oppido ad avere rivolto accuse ai suoi colleghi e agli infermieri che erano in sala operatoria, lo ha...

Morte del piccolo Domenico, sulla richiesta di risarcimento è scontro tra la famiglia Caliendo e il MonaldiScambio di accuse tra l'ospedale Monaldi di Napoli e l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo, dopo la diffusione dei termini...

Temi più discussi: Avvocato famiglia Caliendo: Mi vogliono zittire, sto toccando poteri forti; L'avvocato di Domenico Caliendo chiede 10 milioni di risarcimento al Monaldi: Altri tre bimbi morti; Il legale della famiglia di Domenico: 'Monaldi disposto a un incontro per eventuale accordo'; L'avvocato Petruzzi: altre tre richieste di risarcimento al Monaldi.

L'avvocato dei genitori del piccolo Domenico: Il Monaldi ha aperto alla possibilità di un risarcimentoLe parole del legale al termine di un incontro durato diverse ore con i vertici dell'azienda ospedaliera. Oggi si è anche tenuto un Consiglio regionale sulla vicenda alla presenza del governatore Robe ... napolitoday.it

Domenico Caliendo, l'avvocato: «Ospedale Monaldi disponibile alla trattativa»«È emersa la realtà volontà di riconoscere in via stragiudiziale un risarcimento». Così l'avvocato Francesco Petruzzi, legale dei genitori del ... ilmattino.it

L’85enne morto investito a Novi Ligure è Domenico, padre dell’attore e imitatore Claudio Lauretta x.com

Abbiamo nuovamente affrontato con Fabio e Domenico il problema della nuova sistemazione. Questa volta però lo abbiamo fatto con toni e modalità diverse rispetto a quelle precedenti, facendo capire ai due di abbassare le pretese vista la difficoltà nel trovar - facebook.com facebook