Lavoro e dignità | 100 vite riscattate dalla Coop Santa Lucia

La Cooperativa Santa Lucia di Asola ha assunto nel proprio organico oltre 100 persone con fragilità psichiatriche, grazie a una collaborazione avviata da anni con l’ASST Mantova. La cooperativa si occupa di inserimenti lavorativi specifici e ha portato avanti questa attività nel tempo, creando opportunità di impiego per persone che spesso trovano difficoltà a entrare nel mondo del lavoro.

La Cooperativa Santa Lucia di Asola ha inserito nel mondo del lavoro oltre 100 persone con fragilità psichiatriche grazie a una partnership pluridecennale con l’ASST Mantova. Il progetto nasce nella primavera del 1986. All’epoca, un gruppo di operatori del Centro Psico-Sociale di Castel Goffredo, insieme a familiari e rappresentanti pubblici, definiva gli obiettivi: trasformare i pazienti in cittadini autonomi attraverso l’impiego effettivo, superando il concetto di ergoterapia. L’iniziativa si è mossa nell’onda della Legge Basaglia del 1978, che vedeva nel lavoro lo strumento principale per abbattere lo stigma della malattia e favorire l’integrazione comunitaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lavoro e dignità: 100 vite riscattate dalla Coop Santa Lucia Fondazione Santa Lucia, svolta vicina: c'è un'offerta per salvare l’eccellenza di via Ardeatina e 800 posti di lavoroA presentarla un raggruppamento formato da Regione Lazio, Inail ed Enea Tech Biomedical. Leggi anche: Migliori ospedali d'Italia, il Santa Rosa di Viterbo esce dalla top 100: è 106esimo