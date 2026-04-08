Lavori sull' A26 nuova chiusura notturna tra Arona e Castelletto

Da novaratoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sull'A26 sono previste nuove chiusure notturne tra Arona e Castelletto. Dalle 22 di giovedì 9 aprile alle 6 di venerdì 10 aprile, il ramo di immissione sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, provenendo da Gravellona Toce, sarà chiuso al traffico. La chiusura si rende necessaria per permettere i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza lungo la carreggiata.

Nuove chiusure notturne in arrivo sull'A26.Per consentire i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, infatti, dalle 22 di giovedì 9 alle 6 di venerdì 10 aprile sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il ramo di immissione sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A8. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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