Lavori sull' A26 nuova chiusura notturna tra Arona e Castelletto

Sull'A26 sono previste nuove chiusure notturne tra Arona e Castelletto. Dalle 22 di giovedì 9 aprile alle 6 di venerdì 10 aprile, il ramo di immissione sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, provenendo da Gravellona Toce, sarà chiuso al traffico. La chiusura si rende necessaria per permettere i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza lungo la carreggiata.

Nuove chiusure notturne in arrivo sull'A26.Per consentire i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, infatti, dalle 22 di giovedì 9 alle 6 di venerdì 10 aprile sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il ramo di immissione sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A8. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Trasporti eccezionali sull'A26, nuova chiusura notturna in arrivo tra Arona e Gravellona A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: chiusura notturna tra Baveno e AronaDisagi alla circolazione nella notte tra mercoledì e giovedì lungo l’autostrada A26 Genova Voltri?Gravellona Toce. Argomenti più discussi: Nuovi lavori sulla A26: nuova chiusura fra Gravellona e Baveno; Autostrade, non c'è tregua: code da bollino rosso anche oggi; Rientri e cantieri, Pasquetta di code in A7, A10, A12 e A26: domani mattina ancora bollino rosso sulle autostrade; A26, chiusura notturna. Lavori sull'A26: nuove chiusure notturne in arrivo tra Gravellona e BavenoNuove chiusure notturne in arrivo lungo l'A26. Per consentire i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sono infatti in programma tre notti di chiusure che interessano in particolare il ... novaratoday.it Lavori sulla A12, chiuso lo svincolo per Civitavecchia sulla Roma-Fiumicino - facebook.com facebook Lavori sull'acquedotto di #Montemurlo il 31/03 ow.ly/5Uug50YzgvM #acqua #acquedotto #LavoriPubblici x.com