Lavori pubblici a Dolcedo | aperto concorso per operaio esperto

Il Comune di Dolcedo ha aperto un bando di concorso pubblico per la selezione di un operaio specializzato. La posizione è a tempo indeterminato e il termine per la presentazione delle domande è fissato al 10 aprile. La selezione riguarda persone con esperienza nel settore dei lavori pubblici. Le modalità di presentazione e i requisiti richiesti sono specificati nel bando pubblicato sul sito ufficiale del Comune.

Il Comune di Dolcedo mette a bando un posto per operaio specializzato a tempo indeterminato entro il 10 aprile. L’obiettivo è potenziare l’area dei lavori pubblici con una figura a tempo pieno. La decisione, ratificata dalla giunta comunale, riguarda l’inserimento di un operatore esperto, precedentemente classificato come categoria B1. L’amministrazione punta a consolidare le operazioni sul campo, focalizzandosi sulla cura del verde e sulla manutenzione della rete stradale. Il profilo ricercato deve garantire interventi su strutture ed edifici comunali. Il raggio d’azione spazia dalla pulizia dei cimiteri a piccoli lavori idraulici, includendo la gestione di mezzi e attrezzature tecniche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lavori pubblici a Dolcedo: aperto concorso per operaio esperto Leggi anche: Lavori pubblici, la mappa. Nuovi ossari al Sant’Andrea e lavori alla caserma dei vvf Dirigenti pubblici senza concorso, ok della CameraLa Camera ha approvato il ddl Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale...