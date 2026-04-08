Lavori Nuova Porrettana come cambia il traffico a Casalecchio

A Casalecchio, le modifiche alla viabilità sono in atto a causa dei lavori sulla Nuova Porrettana, nello specifico nella zona dello Stralcio Nord. La circolazione subirà variazioni, con alcune strade temporaneamente chiuse o modificate, mentre si lavora con l’obiettivo di completare i interventi entro l’estate 2026. Nei prossimi giorni, gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione ai segnali e alle indicazioni temporanee lungo il percorso.

Settimana cruciale per la viabilità di Casalecchio. Il cantiere dello Stralcio Nord della Nuova Porrettana porta con sé modifiche alla circolazione L’obiettivo finale resta fissato per l’estate 2026, ma i prossimi giorni richiederanno massima attenzione da parte degli automobilisti.Nella. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Nodo di Casalecchio, consegnati i lavori dello stralcio sud: investimento da 76 milioni sulla PorrettanaDopo l'inaugurazione della galleria di Casalecchio da parte del vicepremier Matteo Salvini, ntrano nel vivo i lavori per lo stralcio sud del nodo... Leggi anche: Porrettana, al via la seconda fase dei lavori: cambia la viabilità Argomenti più discussi: Casalecchio di Reno, al via la seconda fase del cantiere sulla nuova Porrettana; CASALECCHIO (BO)-Nuova Porrettana: al via la 2^ fase del cantiere tra rotonda Biagi e via Cristoni Dall’8 aprile modifiche anche in via Zannoni; La statale Porrettana in tilt per il cantiere; Scolo Lama, sconcerto per il rinvio dei lavori. CASALECCHIO (BO)-Nuova Porrettana: al via la 2^ fase del cantiere tra rotonda Biagi e via Cristoni Dall’8 aprile modifiche anche in via ZannoniCon l’avvio della Fase 2 (aprile-giugno/luglio) sono previste le seguenti modifiche: – Lunedì 13 aprile (mattina) : riapertura al traffico della rotatoria Cristoni/Nenni. – Lunedì 13 aprile (in serata ... renonews.it Lavori Nuova Porrettana, come cambia il traffico a Casalecchio x.com #lavoriincorso Nuova Porrettana - Via Zannoni Nei prossimi giorni sono previsti lavori notturni per la fresatura e il riasfalto del sottopasso in corrispondenza dello svincolo Zannoni - Cimarosa. L'inizio è previsto tra il 6 e l'8 aprile. La data esatta è in fase di - facebook.com facebook