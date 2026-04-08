Durante un concerto a Madrid, Laura Pausini ha interrotto la performance per rispondere a un fan visibilmente ubriaco. La cantante ha scherzato con il pubblico, dicendo che bere troppo non aiuta, suscitando risate tra gli spettatori. L’episodio si è verificato mentre l’artista stava eseguendo uno dei suoi brani, attirando l’attenzione dei presenti sulla scena. Nessun altro dettaglio riguardo all’evento è stato riferito.

Durante il suo concerto a Madrid, Laura Pausini ha fermato la musica per fare una battuta che è diventata virale, rispondendo con ironia a un fan ubriaco Durante l’ultimo concerto del suo Io Canto Yo Canto World Tour 20262027 a Madrid, Laura Pausini ha dimostrato ancora una volta il suo spirito ironico, fermando la musica per rispondere a un fan visibilmente ubriaco. “Cosa sta succedendo lì? Ah, è ubriaco”, ha esordito la cantante con il suo solito tono scherzoso. “Sono Laura Pausini, e non sono una cantante da ascoltare mentre si beve. Noi qui dopo il concerto andiamo a fare l’amore e bere tanto non aiuta”, ha aggiunto, scatenando risate e applausi tra il pubblico. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Laura Pausini ironizza con un fan ubriaco a Madrid: “Bere tanto non aiuta”

“Cosa sta succedendo lì? Ah, è ubriaco. Noi qui dopo il concerto andiamo a fare l’amore e bere tanto non aiuta”: Laura Pausini ironica con un fan a MadridLaura Pausini ha portato il suo Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027 in giro per le città spagnole.

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