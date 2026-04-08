Laura Pausini ferma il concerto e rimprovera il fan ubriaco | Bere tanto non aiuta a fare l’amore

Durante un concerto, la cantante ha interrotto lo spettacolo per rimproverare un fan che sembrava essere sotto l’effetto dell’alcol, commentando che bere troppo non aiuta in amore. In un episodio simile, aveva già interagito con una spettatrice che stava mangiando la pizza, creando un momento inaspettato sul palco. La scena è stata ripresa e condivisa sui social network dai presenti.

Ancora una sorpresa durante il tour di Laura Pausini, dopo il curioso siparietto con una spettatrice che stava mangiando la pizza. È ormai diventato virale un video, riportato sui social anche da Rds, in cui la cantante ravennate interrompe improvvisamente il concerto a Madrid, davanti a migliaia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

“Cosa sta succedendo lì? Ah, è ubriaco. Noi qui dopo il concerto andiamo a fare l’amore e bere tanto non aiuta”: Laura Pausini ironica con un fan a MadridLaura Pausini ha portato il suo Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027 in giro per le città spagnole.

Laura Pausini e l’ubriaco al concerto di Madrid: “Bere tanto non aiuta a fare l’amore”Faenza (Ravenna), 8 aprile 2026 – Laura Pausini ha portato il suo ‘Io Canto/Yo Canto World Tour 2026/2027’ in Spagna, conquistando il pubblico con...

Laura Pausini - Gente (Festivalbar '94)

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Noi dopo andiamo a scop**e: Laura Pausini ferma il concerto per un fan ubriaco, il video è viraleLaura Pausini ferma il concerto a Madrid per un fan ubriaco e lancia una frase diventata virale: cosa è successo e il video. donnaglamour.it

Laura Pausini interrompe il concerto a Madrid per uno spettatore ubriaco: il video del momento diventa virale x.com

Laura Pausini a Madrid, il siparietto con il fan ubriaco diventa virale: «Dopo il concerto facciamo l’amore, bere non aiuta» - facebook.com facebook