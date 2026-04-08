Durante il concerto a Madrid, una persona visibilmente alterata si è avvicinata al palco mentre la cantante si esibiva. La situazione ha attirato l’attenzione dei presenti e dei social media, diventando rapidamente oggetto di condivisione online. La cantante ha continuato l’esibizione senza interruzioni, mentre il pubblico reagiva alla scena. La vicenda si è diffusa sui social network, generando numerosi commenti e discussioni.

Laura Pausini è la protagonista di un momento virale avvenuto durante il suo ultimo concerto a Madrid. In tour con il suo nuovo disco, la cantante è da sempre nota per la sua ironia e per la capacità di interagire in modo originale con i fan. Laura Pausini ferma il concerto di Madrid: la replica all’uomo ubriaco è virale. Anche nel corso del live di Madrid non sono mancati momenti divertenti, soprattutto per via di un fuori programma. Tra una canzone e l’altra infatti Laura Pausini si è interrotta per parlare con una persona in mezzo al pubblico, un uomo ubriaco che continuava a gridare. “Cosa sta succedendo lì? – ha chiesto l’artista -. Ah, è ubriaco. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Laura Pausini e l’ubriaco al concerto di Madrid: cosa è successo e perché è virale

Laura Pausini ferma il concerto a Madrid per un fan ubriaco: cosa è successoLaura Pausini ha interrotto il suo concerto a Madrid per colpa di un fan ubriaco: ecco cosa è successo.

Laura Pausini costretta a fermare il concerto a Madrid per un uomo ubriaco: cos’è successoIl recente episodio che ha visto protagonista Laura Pausini durante la sua tappa a Madrid rappresenta l’ennesima conferma di quanto l’artista...

Temi più discussi: Laura Pausini rende omaggio a Hijo de la luna con un abito spettacolare disegnato da Antonio Marras: La ascoltavo quando avevo 12 anni e sognavo di fare la cantante; Cosa sta succedendo lì? È ubriaco: Laura Pausini ferma il concerto in Spagna; Laura Pausini, l'incontro tra musica ed emozioni; Laura Pausini, concerto da brividi a Madrid: c'è anche Can Yaman. Il rimprovero al fan ubriaco: Dopo andiamo tutti a tr*****e.

Laura Pausini e l’ubriaco al concerto di Madrid: cosa è successo e perché è viraleLaura Pausini è la protagonista di un momento virale avvenuto durante il suo ultimo concerto a Madrid. In tour con il suo nuovo disco, la cantante è da sempre nota per la sua ironia e per la capacità ... dilei.it

Laura Pausini e l’ubriaco al concerto di Madrid: Bere tanto non aiuta a fare l’amoreLa cantante ha interrotto lo show e scherzato con il pubblico: Non sono una cantante da ascoltare mentre si beve. E poi la dedica d’amore alla Spagna: E’ la mia terra, come l’Italia ... msn.com

Durante il suo concerto a Madrid, Laura Pausini ha fermato la musica per rispondere a un fan ubriaco con una battuta che è diventata virale - facebook.com facebook

Laura Pausini chiude la leg spagnola dell'Io Canto/Yo Canto World Tour con presenze da record nei palasport, da Barcellona a Madrid. Prossime tappe in America Latina e Stati Uniti, prima del ritorno in Europa in autunno. Leggi x.com