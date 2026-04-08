La cantante italiana ha terminato il suo tour in Spagna con un concerto al Movistar Arena di Madrid, che ha registrato il tutto esaurito. Durante lo spettacolo, ha rivolto un rimprovero a un fan presente in prima fila, suscitando reazioni sui social media. L’evento ha attirato l’attenzione anche sui canali digitali, dove sono state condivise immagini e commenti relativi alla serata.

Laura Pausini ha concluso il suo passaggio attraverso le città spagnole con il tour Io Canto Yo Canto 20262027, culminando in un evento memorabile al Movistar Arena di Madrid dove l’ironia della cantante ha trasformato un momento imprevisto in un contenuto virale. Il Movistar Arena ha registrato il tutto esaurito per l’ultima data, con 12.000 biglietti venduti. L’atmosfera era elettrica, ma è stato un brusco stop alla musica a catturare l’attenzione di tutti i presenti durante lo show della capitale. L’artista ha notato un uomo tra la folla che non sembrava in pieno possesso delle sue facoltà a causa dell’alcol. Con il suo consueto spirito, Laura si è rivolta direttamente al fan chiedendogli cosa stesse accadendo e sottolineando di non essere un’interprete adatta a chi beve eccessivamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Laura Pausini a Madrid: tra sold out e il rimprovero piccante a un fan

“Cosa sta succedendo lì? Ah, è ubriaco. Noi qui dopo il concerto andiamo a fare l’amore e bere tanto non aiuta”: Laura Pausini ironica con un fan a MadridLaura Pausini ha portato il suo Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027 in giro per le città spagnole.

Laura Pausini stupisce fan e stampa con un minishow per il nuovo album ‘Io canto 2’E’ una Laura Pausini pigliatutto quella che si è presentata in un locale milanese per presentare il suo nuovo album ‘Io canto 2‘, in uscita venerdì...

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Cosa sta succedendo lì? Ah, è ubriaco. Noi qui dopo il concerto andiamo a fare l’amore e bere tanto non aiuta: Laura Pausini ironica con un fan a MadridDurante il suo concerto a Madrid, Laura Pausini ha fermato la musica per rispondere a un fan ubriaco con una battuta che è diventata virale ... ilfattoquotidiano.it

Durante il suo concerto a Madrid, Laura Pausini ha fermato la musica per rispondere a un fan ubriaco con una battuta che è diventata virale - facebook.com facebook

Laura Pausini chiude la leg spagnola dell'Io Canto/Yo Canto World Tour con presenze da record nei palasport, da Barcellona a Madrid. Prossime tappe in America Latina e Stati Uniti, prima del ritorno in Europa in autunno. Leggi x.com