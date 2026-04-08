LattePiù | Lo Stretto Indispensabile | Il tuo Disney Rock' n' roll Show

A Brescia si terrà per la prima volta uno spettacolo dal vivo che combina le musiche dei classici Disney con sonorità pop-rock. L'evento, intitolato

Hai mai pogato sui classici Disney?Lo Stretto Indispensabile con il suo Disney Rock'n'Roll show arriva per la prima volta a Brescia!Le migliori canzoni dal mondo Disney in chiave pop-rock, dal vivo! Una serata tutta da cantare, piangere e ballare: solo per cuori forti.Prevendite online. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

"Un film il più inclusivo possibile". Smeriglio con "Lo chiamava rock & roll"Un film che parla di amicizia e inclusione, libertà e ricerca di sé, dove la dimensione del viaggio e la musica hanno un ruolo fondamentale.