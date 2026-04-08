' L’assaggiatrice di Hitler' dal romanzo di Rosella Postorino lo spettacolo a Cascina
Martedì 14 aprile alle ore 21, presso La Città del Teatro di Cascina, si terrà la rappresentazione di “L’assaggiatrice di Hitler”, uno spettacolo prodotto dal Teatro Popolare d’Arte. Lo spettacolo è tratto dal romanzo “Le assaggiatrici” di Rosella Postorino, che ha ricevuto il Premio Campiello nel 2018 e il Prix Jean-Monnet nel 2019. La produzione si basa sulla vicenda di una donna che lavora come assaggiatrice per il regime nazista.
Martedì 14 aprile alle 21 a La Città del Teatro di Cascina, va in scena “L’assaggiatrice di Hitler”, produzione di Teatro Popolare d’Arte tratta dal romanzo "Le assaggiatrici" di Rosella Postorino, vincitore del Premio Campiello 2018 e del Prix Jean-Monnet 2019.Diretto da Sandro Mabellini, con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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