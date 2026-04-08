' L’assaggiatrice di Hitler' dal romanzo di Rosella Postorino lo spettacolo a Cascina

Martedì 14 aprile alle ore 21, presso La Città del Teatro di Cascina, si terrà la rappresentazione di “L’assaggiatrice di Hitler”, uno spettacolo prodotto dal Teatro Popolare d’Arte. Lo spettacolo è tratto dal romanzo “Le assaggiatrici” di Rosella Postorino, che ha ricevuto il Premio Campiello nel 2018 e il Prix Jean-Monnet nel 2019. La produzione si basa sulla vicenda di una donna che lavora come assaggiatrice per il regime nazista.