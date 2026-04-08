Lasciami volare la lezione di vita di un padre | il dolore che si fa nuova speranza

Al cinema multisala “Massimo” di Lecce, un evento ha trasformato lo spazio in un’occasione di confronto e riflessione. La mattina è stata dedicata a “Lasciami volare”, una lezione di vita raccontata da un padre attraverso un racconto che parla di dolore e rinascita. L’iniziativa ha coinvolto il pubblico in un momento di condivisione di esperienze, portando alla luce temi legati alla perdita e alla speranza.

LECCE – Il cinema multisala “Massimo” di Lecce si è trasformato, per una mattina, in un laboratorio di emozioni e cittadinanza attiva grazie all’evento “Lasciami volare”.L’iniziativa, promossa dalla Prefettura di Lecce e sostenuta dalla Fondazione Splendor Fidei, ha segnato una tappa fondamentale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Finché c’è guerra c’è speranza: l’attacco all’Iran fa volare la borsa di Tel AvivMentre i mercati globali soffrono sull’onda lunga della guerra scatenata da Israele e Usa contro l’Iran, la Borsa di Tel Aviv macina record. Leggi anche: Dolore e speranza: il ricordo di Domenico e la nuova fondazione promossa dalla madre Married for 7y, caught husband cheating, I divorced him, left him regretting it with tears #cdrama Lasciami volare, la lezione di vita di un padre: il dolore che si fa nuova speranzaOltre 400 studenti al cinema Massimo per l’incontro con Gianpietro Ghidini: la testimonianza di un uomo che ha perso un figlio per abbattere il muro del disagio giovanile e riscoprire i veri valori ... lecceprima.it Lasciami Volare, a Lecce il dialogo tra Prefettura e studenti per battere il disagio giovanileOltre 400 studenti al Cinema Massimo per ascoltare la testimonianza di Gianpietro Ghidini: un percorso di educazione civica tra legalità, rispetto e verità. leccenews24.it