L' arte generativa arriva a Novi | Iacopo Melio espone i suoi mondi inesistenti al PAC

A Novi di Modena si apre una mostra presso il PAC dedicata all'arte generativa, con l'esposizione di Iacopo Melio. L'artista presenta opere che rappresentano mondi inesistenti, realizzate attraverso un processo creativo digitale. L'evento si inserisce nel calendario culturale della città, che continua a proporre iniziative e esposizioni di rilievo. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un periodo determinato.

Il fermento culturale che sta animando Novi di Modena prosegue senza sosta e si prepara a un nuovo, importante appuntamento. Dopo il grande successo di pubblico e critica registrato con lo spettacolo teatrale "Hamlet Suite", il gruppo artistico guidato da Daniel Bund e Andrea Saltini è pronto a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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