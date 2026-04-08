L' arte generativa arriva a Novi | Iacopo Melio espone i suoi mondi inesistenti al PAC

A Novi di Modena si apre una nuova esposizione presso il PAC, dove vengono presentate opere di arte generativa. L’evento vede protagonista Iacopo Melio, che espone le sue creazioni di mondi inesistenti. La mostra si inserisce nel calendario culturale della città, portando un’interessante proposta artistica al pubblico locale. La rassegna rappresenta un ulteriore passo nel fermento artistico che attraversa la comunità.

Il fermento culturale che sta animando Novi di Modena prosegue senza sosta e si prepara a un nuovo, importante appuntamento. Dopo il grande successo di pubblico e critica registrato con lo spettacolo teatrale "Hamlet Suite", il gruppo artistico guidato da Daniel Bund e Andrea Saltini è pronto a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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