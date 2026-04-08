Negli ultimi anni, si parla sempre più spesso di un fenomeno che colpisce molte persone senza che se ne rendano conto: la dipendenza da social media. Questi piattaforme, gestite da algoritmi complessi, sono progettate per catturare l’attenzione e mantenere gli utenti collegati, creando una forma di dipendenza invisibile. La loro presenza si fa sentire in modo sottile, influenzando i comportamenti senza che sia sempre evidente.

La droga più subdola è quella che non viene percepita come tale ma che crea ugualmente dipendenza. I social, governati da algoritmi sofisticati, creano dipendenza, dunque sono una doga. In un'intervista al nostro giornale, l'assessore al Welfare dell'Emilia-Romagna, Isabella Conti, ha dipinto un quadro sconcertante: le nuove generazioni sono avviluppate in un mondo virtuale che detta loro regole di vita, comportamenti, idee, modi di pensare e di comportarsi. Fino a indurre vere e proprie patologie. Accanto ai social, sta crescendo in modo prepotente l'intelligenza artificiale, strumento eccezionale con problematiche eccezionali. L'AI forma le menti, le plasma, le guida senza che esse si accorgano di essere guidate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’antidoto perfetto all’editoria didascalicaI limiti del mio pensiero sono i limiti del mio mondo: non avendo bambini, non ho opinioni specifiche sui libri per bambini, perciò non mi esprimo e...

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L'ANTIDOTO

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Un antidoto per 17 veleniE' ottenuto da anticorpi di lama e alpaca l'antidoto in grado di neutralizzare il veleno di ben 17 specie di serpenti africani. La ricerca, pubblicata su Nature, è stata guidata dall'Università ... rainews.it

"La cultura è il miglior antidoto contro la tirannia. Specialmente in tempo di guerra, con la conoscenza si riesce a ragionare e a frenare le brutture della storia." Buon compleanno al grande Alberto Angela - facebook.com facebook