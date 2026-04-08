L’Antica Pizzeria Da Michele a San Paolo l’80^ sede nel mondo

L’Antica Pizzeria Da Michele, fondata a Napoli, ha aperto la sua ottantesima sede nel mondo a San Paolo, in Brasile. La nuova pizzeria si trova in Rua Conego Eugenio Leite 359. La catena continua a espandersi, portando la tradizione della pizza napoletana anche oltre i confini italiani. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, senza ulteriori dettagli sulla data di apertura o sui numeri di clientela.

La storica tradizione della pizza napoletana varca nuovamente i confini transatlantici. L’Antica Pizzeria Da Michele annuncia ufficialmente l’apertura della sua ottantesima sede a San Paolo, in Rua Conego Eugenio Leite 359. L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 10 aprile, segnando l’ingresso del “Tempio della Pizza” in una delle più interessanti capitali gastronomiche al mondo. La scelta della sede non è stata casuale. Situata in un’area con un elevato flusso pedonale e una fortissima visibilità, la pizzeria sorge in un quartiere in rapida espansione, circondato da un tessuto dinamico di uffici, attività commerciali e poli ospedalieri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

L’Antica Pizzeria Da Michele sbarca a San Paolo in Brasile: inaugurazione dell’80esima sedeLa storica tradizione della pizza napoletana varca nuovamente i confini transatlantici.

L’Antica Pizzeria Da Michele, apertura da record per la sede di Roma TerminiL’apertura de L’Antica Pizzeria Da Michele alla stazione di Roma Termini si è rivelata un successo travolgente, confermando il grande richiamo del...

La antica pizzeria da Michele Taranto #tango #https #music #halloween

Temi più discussi: Da Lecce a Sharm el Sheikh: le tappe di Antica Pizzeria Da Michele; Antica Pizzeria da Michele riapre a Lecce: nuova sede in piazza Sant’Oronzo con Asset Food; Napoli, la pizza per chi non può deglutire nell’antica pizzeria da Michele - Napoli Village - Quotidiano di; Lecce accoglie il ritorno di un’icona della pizza.

L'Antica Pizzeria Da Michele raggiunge le 80 sedi nel mondoRoma, 8 apr. - Tante le aperture che l'Antica Pizzeria Da Michele ha collezionato negli ultimi due mesi, tra l'Italia e l'estero. Dopo ... notizie.tiscali.it

L’Antica Pizzeria Da Michele sbarca a San Paolo in Brasile: inaugurazione dell’80esima sedeSituata in un’area con un elevato flusso pedonale e una fortissima visibilità, la pizzeria sorge in un quartiere in rapida espansione, circondato da un tessuto dinamico di uffici, attività commerciali ... napolitoday.it

Sharm El-Sheikh ospita ben DUE sedi de l’Antica Pizzeria Da Michele. @damichele_sharm (Naama Bay): W86G+56, Sharm El Sheikh 2, South Sinai – Governorate 8763114, Egitto (Old Sharm): Piazza Old Egypt, Sharm El Sheikh - facebook.com facebook