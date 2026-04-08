Il 8 aprile 2026 si è svolta a Arezzo la presentazione del romanzo di esordio dell’autrice Letizia Balò, intitolato “L’Anima che rinasce, una storia di forza e rinascita”. L’evento si è tenuto nel Palazzo del Podestà, attirando un pubblico interessato alla narrazione. La scrittrice ha condiviso alcuni dettagli sul suo lavoro, che affronta temi di resilienza e rinascita.

Arezzo, 8 aprile 2026 – Presentazione in Palazzo del Podestà del romanzo di esordio di Letizia Balò: . Sarà presentato, sabato 11 aprile, ore 17.30, in Palazzo del Podestà il romanzo di esordio di Letizia Balò, autrice e imprenditrice valdarnese, intitolato . L’incontro si aprirà con l’introduzione dell’Assessore alla Cultura Giacomo Brandi che dialogherà con l’autrice. Interverrà anche l’editore Enrico Taddei, che illustrerà il progetto editoriale, con la moderazione di Lorenzo Giusti. E’ un romanzo che narra di cadute e risalite, ma anche di fragilità nascoste dietro una forza apparente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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