L' Amleto incontra la magia dei Pupi Siciliani | il classico di Shakespeare va in scena a Baveno e Gozzano

Prosegue "Bis! 2 laghi e 2 palchi", la rassegna teatrale realizzata dalla Finestra Sul Lago in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell'ambito del progetto Corto Circuito e con le amministrazioni comunali di Baveno e Gozzano.In questa programmazione, realizzata in stretta sinergia con i comuni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Teatro, riparte "Bis! 2 laghi 2 palchi": a Baveno e Gozzano in scena "Pluto" di AristofaneRiprende a gennaio nei comuni di Gozzano e a Baveno "Bis! 2 laghi e 2 palchi", la rassegna teatrale realizzata dalla Finestra Sul Lago in...