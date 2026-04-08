Lame e coltelli | nuove regole per portarli senza rischi di sanzioni

Il Governo italiano ha annunciato una revisione delle normative sul trasporto di lame e coltelli, attraverso un emendamento al Dl 23 del 2026. La nuova disposizione permette di portare alcuni coltelli se si può dimostrare una motivazione valida. La modifica mira a regolamentare meglio il possesso di questi strumenti, evitando sanzioni per chi può giustificare il motivo del trasporto. Le nuove regole saranno applicate a partire dalla loro entrata in vigore.

Il Governo italiano sta rivedendo le restrizioni sul porto di determinati tipi di lame attraverso un emendamento al Dl 23 del 2026, introducendo la possibilità di trasportare alcuni coltelli purché sussista un motivo giustificato. Questa manovra, discussa oggi 8 aprile, mira a bilanciare l’ordine pubblico con le necessità pratiche di professionisti e appassionati. La nuova linea tracciata da Palazzo Chigi modifica il regime dei divieti per categorie specifiche di strumenti. Non sarà più applicata una proibizione totale, ma sarà sufficiente fornire una spiegazione lecita e comprovabile per evitare sanzioni. Le nuove soglie tecniche per il possesso legale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lame e coltelli: nuove regole per portarli senza rischi di sanzioni Smart working, scattano le nuove regole: sanzioni per chi non informa sui rischiDal 7 aprile entrano in vigore le nuove norme sul lavoro agile, che introducono sanzioni fino a 7. Affitti brevi, nuove regole del 2026: chi rischia sanzioni salate senza partita Iva e SciaLa Legge di Bilancio ha introdotto nuove regole per gli affitti brevi in ambito turistico. Attenzione al COLTELLINO SVIZZERO: le nuove regole del DECRETO SICUREZZA | Avv. Giuseppe Di Palo Temi più discussi: Coltelli vietati fuori casa, arriva la modifica al Dl Sicurezza: deroghe in vista per chi usa lame per hobby o lavoro come pescatori ed escursionisti; Dl sicurezza, coltelli vietati fuori casa: il governo modificherà la norma per consentire deroghe; Dal rifugio al tribunale: il decreto sui coltelli che rischia di criminalizzare gli escursionisti; Decreto Sicurezza, stretta sul trasporto di coltelli: cosa cambia per chi va in montagna. Coltelli vietati fuori casa, arriva la modifica al Dl Sicurezza: deroghe in vista per chi usa lame per hobby o lavoro come pescatori ed escursionistiIl Governo modifica il Dl Sicurezza introducendo deroghe per l’uso di coltelli a fini lavorativi o ricreativi per la scadenza ... orizzontescuola.it Decreto Sicurezza, stretta sul trasporto di coltelli: cosa cambia per chi va in montagnaA causa di un’interpretazione ampia dello spirito del Decreto sicurezza, chi trasporta lame in montagna potrebbe incorrere in sanzioni penali ... quifinanza.it In tutti i nostri #ipertosano! - Gillette Fusion5 lame x 11 - 22,90 € - facebook.com facebook