Lahm | L’Atalanta che difende a uomo contro il Bayern è il simbolo dell’arretratezza italiana
Un commento di un ex calciatore ha suscitato molte discussioni, criticando la strategia adottata dall’Atalanta durante la finale di Europa League del 2024. L’allenatore della squadra tedesca, che ha affrontato i bergamaschi, ha evidenziato come la difesa a uomo adottata dall’Atalanta rappresenti un metodo superato nel calcio moderno. La vittoria della squadra italiana con questa tattica ha portato alcuni a riflettere sulle scelte tecniche nel panorama nazionale.
L’Atalanta ha vinto l’Europa League nel 2024 marcando a uomo. E avremmo già dovuto capire tutti in quel momento che l’Italia non avrebbe più vinto nulla. Perché siamo rimasti indietro, scrive Philipp Lahm sul Guardian. E che questa nostra involuzione sia di lezione alla Germania, scrive l’ex campione tedesco, perché la marcatura a uomo è un virus che si aggira per l’Europa. “Contro una squadra con una qualità individuale nettamente superiore, è naturale non avere alcuna possibilità con la marcatura a uomo. L’Atalanta lo ha imparato a sue spese negli ottavi di finale di Champions League. Il Bayern ha goduto di spazi incredibilmente ampi e ha segnato 10 gol. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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